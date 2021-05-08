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بابا الفاتيكان يؤيد رفعًا مؤقتًا لبراءات اختراع اللقاحات المضادة لكورونا

السبت 08/مايو/2021 - 12:34 م
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
وكالات
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أفادت قناة اكسترا نيوز، اليوم السبت، بأن بابا الفاتيكان، أيد رفعًا مؤقتًا لبراءات اختراع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

 

وفي وقت سابق، بدأت هيئة تنظيم الأدوية بالاتحاد الأوروبي، مراجعة فعالية وسلامة لقاح سينوفاك الصيني ضد فيروس كورونا.

 

ومن المتوقع أن تتمكن شركة "سينوفاك" من إنتاج أكثر من مليار جرعة سنويًا على شكل مكونات سائبة بحلول فبراير، حسبما ذكرت في بيان.

 

وتعمل الشركة على توسيع قدرتها على تعبئة اللقاح في قوارير ومحاقن، والتي تتخلف حاليًا عن قدرتها على تصنيع اللقاح.

 

 

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