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قناة مفتوحة تنقل مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

السبت 08/مايو/2021 - 12:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام اليوم السبت مواجهة مانشستر سيتي ضد تشيلسي والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين على ملعب إستاد الاتحاد والتي يدخلها السيتزينز برصيد ثمانين نقطة في الصدارة فيما يخوضها تشيلسي وهو في المركز الرابع برصيد 61 نقطة.

تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

تُنقل مواجهة الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 ويعلق عليها المعلق الجزائري حفيظ دراجي بالإضافة إلى القنوات التالية :-

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 416°E.

قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

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مانشستر سيتي تشيلسي الدوري الانجليزي الممتاز

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