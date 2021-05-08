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عمرها 8 سنوات.. حبس مدرس متهم بالتحرش بطفلة في الغربية 4 أيام
السبت 08/مايو/2021 - 12:41 م
أيمن يحيي
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قرر مدير نيابة مركز قطور بمحافظة الغربية، اليوم السبت، حبس مدرس ثانوي يبلغ من العمر 50 عاما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش بطفلة 8 سنوات، ومحاولة هتك عرضها أثناء حصولها على درس لغة عربية لدى زوجته، كما أمرت النيابة المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.
وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور بورد بلاغ من “احمد. ا” والد طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، يتهم معلم لغة عربية يدعي "سيد. خ" 50 عاما، بالتحرش بنجلته أثناء تلقيها الدرس الخصوصي لدى زوجته بدائرة المركز.
وقال والد الطفلة أمام جهات التحقيق، إنه بسؤال نجلته ذات الثماني سنوات، أكدت أنها أثناء تلقيها درسا لدى زوجة المتهم في المنزل الخاص بهما، استدرج مدرس اللغة العربية، الطفلة إلى منزل مجاور يملكه قائلا لها "تعالي أذاكر لك" وقام بالتعدي عليها جنسيًا.
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