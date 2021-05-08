Advertisements

عمرها 8 سنوات.. حبس مدرس متهم بالتحرش بطفلة في الغربية 4 أيام

السبت 08/مايو/2021 - 12:41 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
Advertisements
قرر مدير نيابة مركز قطور بمحافظة الغربية، اليوم السبت، حبس مدرس ثانوي يبلغ من العمر 50 عاما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش بطفلة 8 سنوات، ومحاولة هتك عرضها أثناء حصولها على درس لغة عربية لدى زوجته، كما أمرت النيابة المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور بورد بلاغ من “احمد. ا” والد طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، يتهم معلم لغة عربية يدعي "سيد. خ" 50 عاما، بالتحرش بنجلته أثناء تلقيها الدرس الخصوصي لدى زوجته بدائرة المركز.

وقال والد الطفلة أمام جهات التحقيق، إنه بسؤال نجلته ذات الثماني سنوات، أكدت أنها أثناء تلقيها درسا لدى زوجة المتهم في المنزل الخاص بهما، استدرج مدرس اللغة العربية، الطفلة إلى منزل مجاور يملكه قائلا لها "تعالي أذاكر لك" وقام بالتعدي عليها جنسيًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حوادث تحرش بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

فرصة أخيرة أمام نجم الأهلي قبل الطرد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. سيرينو يغازل الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

بعد ساعات من وفاته.. طليقة جمال سلامة تتقدم ببلاغ رسمى ضد شقيق الراحل بتهمة الاستيلاء على الميراث

منذ حوالي 12 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد

منذ ساعتين و 26 دقيقة

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ حوالي 17 ساعة

انذار للموسيقين لحبس عمر كمال ومنعه من الغناء بعد حفله التجمع الخامس

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. عمرو أديب يوجه رسالة لأردوغان: "مصر هتدخل من بابها"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تسجيل 65 حالة وفاة بكورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يمنح نجم الأهلي فرصة أخيرة

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

02:59 ص

عاجل.. سيرينو يغازل الأهلي

12:31 م

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

10:30 م

فرصة أخيرة أمام نجم الأهلي قبل الطرد

01:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي