عمرها 8 سنوات.. حبس مدرس متهم بالتحرش بطفلة في الغربية 4 أيام

قرر مدير نيابة مركز قطور بمحافظة الغربية، اليوم السبت، حبس مدرس ثانوي يبلغ من العمر 50 عاما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش بطفلة 8 سنوات، ومحاولة هتك عرضها أثناء حصولها على درس لغة عربية لدى زوجته، كما أمرت النيابة المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.





وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور بورد بلاغ من “احمد. ا” والد طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، يتهم معلم لغة عربية يدعي "سيد. خ" 50 عاما، بالتحرش بنجلته أثناء تلقيها الدرس الخصوصي لدى زوجته بدائرة المركز.



