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عاجل.. سيرينو يغازل الأهلي

السبت 08/مايو/2021 - 12:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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غازل الدولي الاوروجوياني جاستون سيرينو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب افريقي جمهور المارد الأحمر فريق نادي الأهلي بتلميحه حول الاقتراب من إرتداء قميص حامل لقب دوري أبطال أفريقيا.

وفي تصريحات صحفية ادلى بها اللاعب أكد أنه من الرائع أن يتم تجديد الإهتمام بك من فريق كبير بحجم النادي الأهلي خاصةً أن التركيز منصب خلال الفترة القادمة على الظهور بمستوى رائع ومن ثم نرى ما يحدث.

وأضاف:" سيكون تحدي رائع للغاية في حالة تمكنت من إرتداء قميص الاهلي مستقبلًا كما انني أشكر الجماهير على الحب الذي دائمًا ما أتلقاه.

وأوضح أن مواجهة الاهلي مع صن داونز تعتبر بمثابة نهئي مبكر ولفت إلى أن المباراة ستكون رائعة كون الفريقين من أفضل الفرق الأفريقية.

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صن داونز سيرينو الدوري المصري الممتاز الاهلي

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