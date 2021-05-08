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عاجل.. السجن المؤبد لـ5 متهمين بـ"خلية الطلبة"

السبت 08/مايو/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت اليوم السبت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، بمعاقبة 5 متهمين في القضية رقم 137 لسنة 2015 حصر أمن الدولة والمقيدة برقم 354 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية الطلبة" بالسجن المؤبد عما أسند اليهم من اتهامات

والمتهمون هم كل من عثمان محسن عثمان حسين "هارب" وحازم طارق طه أحمد علي 23 سنة طالب بكلية التجارة - جامعة عين شمس ومحمود حامد عبد الحميد علي 21 سنة طالب بكلية العلوم - جامعة عين شمس أسامة هاني أحمد سيد 21 سنة طالب بكلية العلوم جامعة عين شمس وأحمد محمد فريد عبد الغفار 21 سنة طالب بكلية الزراعة - جامعة عين شمس

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد اتهمت المتهمين بعدة تهم أهمها تولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه وإمداد هذه الجماعة بالأسلحة واستهداف رجال الشرطة والقوات المسلحة ومنشأتهم.

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خلية الطلبة بوابة الفجر الفجر

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