جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم السبت

يستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز بالموسم الحالي، قبل انطلاق مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر المسابقة اليوم السبت، حيث ستقام 4 مباريات قوية ستجمع بين انتر ميلان وسامبدوريا، وفيورنتينا مع لاتسيو، نابولي مع سبيزيا، وأودوينيزي مع بولونيا.





ويتصدر فريق انتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 82 نقطة وحسم لقب البطولة بشكل رسمي، بينما يتصارع الثلاثي أتالانتا ويوفنتوس وميلان على وصافة ترتيب البطولة ويمتلك كل فريق 69 نقطة.





وإليكم ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم السبت:-





1 – إنتر ميلان 82 نقطة.

2 – أتالانتا 69 نقطة.

3 – يوفنتوس 69 نقطة

4 – ميلان 69 نقطة.

5 – نابولي 67 نقطة.

6– لاتسيو 64 نقطة.

7- روما 55 نقطة.

8 – ساسولو 53 نقطة.

9 – سامبدوريا 45 نقطة.

10 – هيلاس فيرونا 42 نقطة.

11 – أودينيزي 39 نقطة.

12 – بولونيا 39 نقطة.

13 – جنوى 36 نقطة.

14 – فيورنتينا 35 نقطة.

15 – تورينو 34 نقاط.

16 – سبيزيا 34 نقطة.

17 – كالياري 32 نقاط.

18 – بينفينتو 31 نقطة.

19 – بارما 20 نقاط.

20 – كروتوني 18 نقطة.



