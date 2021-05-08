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تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم السبت

السبت 08/مايو/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي في الموسم الحالي 2020 – 2021، وذلك قبل انطلاق مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من البطولة اليوم السبت. 

ويتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي برصيد 27 هدفا، بينما يحتل روميلو لوكاكو المركز الثاني في قائمة الهدافين وله 21 هدفا، بينما يتواجد لويس مورييل بالمركز الثالث وله 19 هدفا.

 وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة الخامسة والثلاثين:


 كريستيانو رونالدو – يوفنتوس – 27 هدفا

روميلو لوكاكو – إنتر ميلان – 21 هدفا

لويس مورييل - أتالانتا – 19 هدفا

سيمون نوانكو – كروتوني – 19 هدفا

تشيرو إيموبيلي - لاتسيو - 19 هدفا

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