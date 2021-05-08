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بمشاركة مصطفي محمد.. موعد مباراة جالطة سراي ضد بشكتاش في الدوري التركي

السبت 08/مايو/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يلتقي فريق جالاتا سراى التركى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى مصطفى محمد، المعار من نادى الزمالك، مع نظيره بشكتاش مساء اليوم، السبت، على ملعب "تورك تيليكوم آرينا"، فى قمة مواجهات الجولة الـ40 من منافسات الدورى التركى.
وتنطلق مباراة جالاتا سراي مع بشكتاش في تمام السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، اليوم السبت الموافق الثامن من شهر مايو الجاري.

ويدخل جالاتا سراى مواجهة اليوم وهو فى المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 75 نقطة، جمعها من 37 مباراة، فاز فى 23 وتعادل فى 6 وخسر 8، بفارق 6 نقاط عن بشكتاش المتصدر بـ81 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن فنربخشة صاحب المركز الثانى برصيد 76 نقطة.

ويتطلع جالاتا سراى لتحقيق الفوز للحفاظ على فرصه فى المنافسة على لقب الدورى التركى هذا الموسم، والذى يتبقى منه 3 جولات فقط، بينما يسعى بشكتاش للاقتراب خطوة جديدة نحو حسم اللقب المحلي بشكل رسمي.

وكان فريق بشكتاش قد حقق فوزا كاسحا على نظيره هاتاي سبور بسباعية نظيفة فى الجولة الماضية من بطولة الدوري التركي، كما فاز جالاتا سراي على جينتشلاربيرليغى فى نفس الجولة بنتيجة 2-0.

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