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تحرير 6203 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

السبت 08/مايو/2021 - 12:48 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.


حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 6203 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1958 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 206 مخالفة السير بدون تراخيص، 8 مخالفات الدراجات النارية، 35 مخالفة موقف عشوائي، 49 مخالفة لشروط التراخيص.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل المرور حملاتها اليومية لملاحقة الخارجين عن القانون.

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