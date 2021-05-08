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السجن 10 سنوات لمتهم نشر أخبار كاذبة بالمطرية

السبت 08/مايو/2021 - 12:51 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت اليوم السبت، الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالسجن لمدة 10 سنوات على متهم ببث الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى في المطرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى. 

ووجهت النيابة العامة فى القضية رقم 3093 لسنة 2020 أمن دولة للمتهم، تهم بث شائعات من شأنها تكدير السلم العام، ونشر أفكار جماعة الإخوان.

 

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