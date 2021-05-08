ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر المترو في المكسيك إلى 26 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا حادثة انهيار جسر المترو في جنوب العاصمة المكسيكية، مكسيكو إلى 26 قتيلا، بعد أن فارق أحد الركاب المصابين الحياة في المستشفى.

وكان الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أعلن الحداد الوطني لمدة 3 أيام، بعد المأساة التي وقعت ليلة الاثنين في مترو الأنفاق بالعاصمة، والتي أودت بحياة 24 شخصا وخلفت أكثر من 70 جريحا.

وقال الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في مرسوم نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد (DOF): "يتم إعلان الحداد الوطني لمدة 3 أيام.. تم الاتفاق على إنزال العلم الوطني إلى نصف الصارية، في 4 و6 مايو 2021".

وأضاف: "في مواجهة المأساة المذكورة أعلاه، تعرب الحكومة الاتحادية عن تضامنها وألمها العميق تجاه المتوفين والمصابين وعائلاتهم".

وشدد على محاسبة المسؤولين عن انهيار الجسر الذي سقط منه قطار المترو، وأن التحقيق يجب أن يتم بسرعة ولا ينبغي إخفاء أي شيء عن المواطنين، مشددا على أنه "ليست هناك حصانة لأي شخص".