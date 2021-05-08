Advertisements

ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر المترو في المكسيك إلى 26 قتيلا

السبت 08/مايو/2021 - 12:52 م
المكسيك
المكسيك
وكالات
Advertisements

ارتفعت حصيلة ضحايا حادثة انهيار جسر المترو في جنوب العاصمة المكسيكية، مكسيكو إلى 26 قتيلا، بعد أن فارق أحد الركاب المصابين الحياة في المستشفى.

 

وكان الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أعلن الحداد الوطني لمدة 3 أيام، بعد المأساة التي وقعت ليلة الاثنين في مترو الأنفاق بالعاصمة، والتي أودت بحياة 24 شخصا وخلفت أكثر من 70 جريحا.

 

وقال الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في مرسوم نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد (DOF): "يتم إعلان الحداد الوطني لمدة 3 أيام.. تم الاتفاق على إنزال العلم الوطني إلى نصف الصارية، في 4 و6 مايو 2021".

 

وأضاف: "في مواجهة المأساة المذكورة أعلاه، تعرب الحكومة الاتحادية عن تضامنها وألمها العميق تجاه المتوفين والمصابين وعائلاتهم".

 

وشدد على محاسبة المسؤولين عن انهيار الجسر الذي سقط منه قطار المترو، وأن التحقيق يجب أن يتم بسرعة ولا ينبغي إخفاء أي شيء عن المواطنين، مشددا على أنه  "ليست هناك حصانة لأي شخص".

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ضحايا انهيار جسر المكسيك 26 قتيل

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ حوالي 10 ساعة

بعد ساعات من وفاته.. طليقة جمال سلامة تتقدم ببلاغ رسمى ضد شقيق الراحل بتهمة الاستيلاء على الميراث

منذ حوالي 12 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. عمرو أديب يوجه رسالة لأردوغان: "مصر هتدخل من بابها"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. سيرينو يغازل الأهلي

منذ ساعة الا ربع

قناة مفتوحة تنقل مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

منذ ساعة الا ربع

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يمنح نجم الأهلي فرصة أخيرة

منذ أقل من ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 16 ساعة

انذار للموسيقين لحبس عمر كمال ومنعه من الغناء بعد حفله التجمع الخامس

منذ ساعتين و 34 دقيقة

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تسجيل 65 حالة وفاة بكورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

المكسيكيون ينتخبون رئيسا وبرلمانا جديدين

الرئيس المكسيكي المنتخب يلتقي بومبيو هذا الشهر

لوبيز أوبرادور يكشف حجم راتبه كرئيس للمكسيك

ترامب يهنيء رئيس المكسيك الجديد ويتطلع للعمل معه

رئيس المكسيك ينفي التآمر على اثنين من السياسيين في حادث مروحية

احتجاجات ضد سياسات الرئيس المكسيكي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

02:59 ص

موسيماني يمنح نجم الأهلي فرصة أخيرة

12:21 م

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

10:30 م

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

09:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي