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شيخ الأزهر: القوة والاتحاد مقصدان أساسيان من مقاصد الإسلام (فيديو)

السبت 08/مايو/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الاتحاد والقوة مقصدان أساسيان من مقاصد الإسلام، وقلة التكاليف تفتح الباب للتنوع والاجتهاد والرأي، وتقلل مساحات الاختلاف التي تؤدي إلى التعصب والتشدد.

وأشار "الطيب"، خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، إلى أن الرسول –صل الله عليه وسلم- قال: "اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، فاذا اختلفتكم فقوموا عنه"، منوها بأن الرسول وكانه يفضل إلغاء تلاوة القرآن مع عظيم فضلها إذا أدت هذه التلاوة إلى نزاع واختلاف في القراءة والتفسير، وقد أكد هذا المعنى في حديث آخر يقول فيه: "إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف في الكتاب"، وأصل ذلك كله في قوله تعالى: "ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات".

وأضاف الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن أولوية الألفة والاتحاد قد تسبق في بعض الأحيان أولوية الإيمان بالله تعالى، منوها بأن الفرقة والتنازع أشد ضررا وأسرع تأثيرا في تدمير المجتمعات.

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