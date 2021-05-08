فرصة أخيرة أمام نجم الأهلي قبل الطرد





قرر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الأهلي منح واحد من نجوم القلعة الحمراء الفرصة الأخيرة للمشاركة في المباريات خلال الفترة القادمة.





وأوضحت لجنة التخطيط في النادي الأهلي أنهم طالبوا موسيماني بإعطاء والتر بواليا الفرصة للمشاركة في اللقاءات عقب الإنتهاء من مواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا من أجل الحكم على مستواه.





ويهدف أعضاء لجنة التخطيط إلى الخكم على مستوى مهاجم الجونة السابق من أجل حسم مستقبله في القلعة الحمراء سواء كان بالبقاء أو الرحيل خاصةً أن موسيماني يستبعده من المواجهات الأخيرة.