حصريا على "مزيكا" فى ليلة القدر..حفل الموسيقار العالمى سامى يوسف فى مهرجان فاس للموسيقى الروحية





الفنان سامى يوسف خطف قلوب جمهوره فى المغرب بتقديمه توليفة غنائية من الموسيقى الروحانية امتزجت بها مجموعة من أشهر أعماله الفنية، والتي من بينها "تقسيم الهمزية، مدد، يارسول الله-الجزء الثانى- طه، لما بدا يتثنى، تعال وانظر".

تعرض قناة "مزيكا" حصريًا في سهرتها الليلة فى الحادية عشرة مساءً ، بمناسبة الاحتفال بليلة القدر حفل الفنان الموسيقار العالمي سامي يوسف، فى مهرجان فاس للموسيقى الروحية، الذى أحياه فى حفل جماهيري ضخم احتضنته مدينة فاس المغربية.