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فلسطين تسجل 13 وفاة و491 إصابة بكورونا

السبت 08/مايو/2021 - 01:10 م
فلسطين
فلسطين
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في فلسطين، اليوم السبت، 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.

 

وأفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، بأن قطاع غزة سجل 398 إصابة من مجمل الحالات الجديدة.

 

وأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، بيانًا قالت فيه: "هناك انخفاض واضح في عدد الإصابات منذ حوالي أسبوع، لكن المؤشر الأقوى هو نسبة الإشغال في المستشفيات والعناية المكثفة التي تناقصت بشكل كبير، بالإضافة إلى انخفاض أعداد الوفيات".

 

وأضاف البيان: "المتتبع للوضع الوبائي العالمي يجد أن الموجة الرابعة بدأت بالتصاعد ونتوقع خلال الفترة القريبة القادمة موجة رابعة".

وتباع البيان: "نمر بحالة عدم التزام بإجراءات الوقاية والسلامة وحالة من الاستهتار والاستهانة بالوباء، ومخالطة عالية أثناء شهر رمضان سواء في الأسواق أو في التجمعات العائلية".

 

وأوضح البيان: "الموجات متوقعة دائماً وما نرجوه هو الخروج بأقل الخسائر من كل ذروة"، وناشد المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية خاصة في أواخر شهر رمضان وأيام العيد "حتى لا تدخل الموجة الوبائية الرابعة قبل وقتها وبشكل عنيف جداً، بحيث يزيد العبء على كاهل المنظومة الصحية ويعرضها لضغط كبير".

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