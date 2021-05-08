التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام وليدز يونايتد في الدوري الانجليزي





اعلن مارسيلو بيليسا وراين ماوسن تشكيلة مباراة ليدز ضد توتنهام والتي تجمع الفريقان بعد اقل من ساعة على ملعب إستاد إيلاند رود لحساب مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز





وجاءت تشكيلة توتنهام على النحو التالي :-





حراسة المرمى : لوريس





خط الدفاع : ريجليون - داير - ألدرفيرلد - أورييه

خط الوسط : هويبيرج - لو سيلسو - ديلي ألي

خط الهجوم : سون - كين - بيل





فيما يلعب ليدز بالأسماء التالية :-





حراسة المرمى : ميسيلر





خط الدفاع : أيلنغ - لورينتي - ستورك - أليوسكي





خط الوسط : دالاس - كليتش - روبيرتس - هاريسون





خط الهجوم : بامفورد