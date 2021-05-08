Advertisements

التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام وليدز يونايتد في الدوري الانجليزي

السبت 08/مايو/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

اعلن مارسيلو بيليسا وراين ماوسن تشكيلة مباراة ليدز ضد توتنهام والتي تجمع الفريقان بعد اقل من ساعة على ملعب إستاد إيلاند رود لحساب مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز

وجاءت تشكيلة توتنهام على النحو التالي :-

حراسة المرمى : لوريس

خط الدفاع : ريجليون - داير - ألدرفيرلد - أورييه
خط الوسط : هويبيرج - لو سيلسو - ديلي ألي
خط الهجوم : سون - كين - بيل

فيما يلعب ليدز بالأسماء التالية :-

حراسة المرمى : ميسيلر

خط الدفاع : أيلنغ - لورينتي - ستورك - أليوسكي

خط الوسط : دالاس - كليتش - روبيرتس - هاريسون

خط الهجوم : بامفورد

أخبار تهمك

شاهد.. عمرو أديب يوجه رسالة لأردوغان: "مصر هتدخل من بابها"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 16 ساعة

فرصة أخيرة أمام نجم الأهلي قبل الطرد

منذ أقل من ساعة

انذار للموسيقين لحبس عمر كمال ومنعه من الغناء بعد حفله التجمع الخامس

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

منذ حوالي 12 ساعة

بعد ساعات من وفاته.. طليقة جمال سلامة تتقدم ببلاغ رسمى ضد شقيق الراحل بتهمة الاستيلاء على الميراث

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تسجيل 65 حالة وفاة بكورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد

منذ ساعتين و 26 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. سيرينو يغازل الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يمنح نجم الأهلي فرصة أخيرة

منذ ساعة و 27 دقيقة

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

02:59 ص

عاجل.. سيرينو يغازل الأهلي

12:31 م

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

10:30 م

فرصة أخيرة أمام نجم الأهلي قبل الطرد

01:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي