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نصيف قزمان يعزي المنتج نصر محروس في وفاة والده

السبت 08/مايو/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
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نعت إدارة مؤسسة جريدة الفجر، برئاسة الدكتور نصيف قزمان، رئيس مجلس الإدارة، المنتج الكبير محروس عبدالمسيح، والد كل من المنتج نصر محروس، ومهندس الصوت والمنتج هاني محروس.

ويعزي الدكتور نصيف قزمان، رئيس مجلس الإدارة، المنتج ناصر محروس، بأحر عبارات التعازي في وفاة والده، داعين الله أن يتغمد الفقيد برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويها الصبر والسلوان.

كما نعى الدكتور نصيف قزمان، رئيس مجلس الإدارة، ببالغ الحزن والأسى، والد المنتج نصر محروس، متقدمًا بخالص العزاء.

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