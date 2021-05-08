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خروج وتعافي 27 مصاب بـ كورونا من عزل قها وبنها

السبت 08/مايو/2021 - 01:29 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلن مصدر طبي بـ مديرية الصحة بالقليوبية، خروج وتعافي 27 من مصابي فيروس كورونا من مستشفى قها للعزل الصحي، ومستشفي بنها العام من بينهم 15 سيدة بعد ثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية اليوم، أن المتعافين 15 سيدة و12 رجل تراوحت أعمارهم بين 37 سنة 70 عاما، مؤكدًا أن المتعافين جميعهم سجلوا مسحات سلبية لفيروس كورونا بعد إجرائها لهم مرتين متتاليتين.

وأوضح المصدر أن مستشفى قها للعزل الصحي وبنها العام لاتعانيان من أي عجز في الإمكانات اللازمة لعلاج المرضى، سواء في الأدوية أو المستلزمات الطبية، وأن جميع المصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيرس جميعها متوافرة وفقًا لبروتوكول علاج وزارة الصحة.

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