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رئيس جهاز بدر: نتابع تطبيق قرارات الغلق.. والأغلب ملتزم (فيديو)

السبت 08/مايو/2021 - 01:29 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، إنهم شكلوا لجنة مكبرة من أمن الجهاز، والأحياء، وقسم شرطة بدر لمتابعة تطبيق قرارات اللجنة العليا لمكافحة كورونا بشأن غلق المحلات والمقاهي والمطاعن في التاسعة مساءا.

وأشار "مندور"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنه تم شن حملات منذ اليوم الأول للتأكد من غلق المحلات في مواعيدها، لافتا إلى أنهم حرروا 18 محضر خلال اليوم الأول لتطبيق القرارات، وكان أغلب المحلات ملتزمة بالقرار.

وأكد عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أنهم لاحظوا أن نسبة الالتزام خلال اليوم الثاني لتطبيق القرارات أكبر من اليوم الاول، حيث تم تحرير 10 محاضر لحالات مخالفة، منوها بأنهم يحولون المحاضر لقسم الشرطة وهم بدورهم يحولونها للنيابة.

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