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الري: تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية

السبت 08/مايو/2021 - 01:31 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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تفقد المهندس مصطفى مشعل مدير عام رى النوبارية أمس الجمعة محطات مريوط 2، 3، 4، 5 الواقعة على ترعة مريوط الرئيسية، مؤكدا انتظام تشغيل المحطات، ومتابعة أعمال التطهيرات ونزع الحشائش بترعة مريوط الرئيسية لتوفير احتياجات المزارعين من مياه الرى خلال فترة اقصى الاحتياجات وكذلك التأكد من توفير مناسيب المياه اللازمة لتشغيل محطات مياه الشرب بزمام الإدارة العامة لري النوبارية.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري، في بيان لها، أنه جاري أعمال تأهيل جنابية جرجا بطول 3 آلاف و950 كم بهندسة ري شرق جرجا، وجنابية اولاد نصير بطول 4 آلاف كم بهندسة ري سوهاج، وترعه شبل بطول 3 آلاف و76 كم بهندسة ري المراغة بمحافظة سوهاج زمام الإدارة العامة لقناطر نجع حمادى الجديدة بقطاع الخزانات، وترعة الشريفة وترعة تمام وترعة باجا بمحافظة سوهاج زمام الإدارة العامة لري سوهاج تنفيذ قناطر أسيوط الجديدة، مشيرة إلى أنه جاري تأهيل فرع 1 قشيشة بطول 4 آلاف و240 كم زمام الإدارة العامة للتوسع الأفقى والمشروعات ببنى سويف.

وقالت الوزارة خلال البيان، إنه جاري أعمال تطهير محطة رفع الدلنجات والنطاق ومتابعة أعمال تطهير مصرف المنشية وفرع المنشية زمام الإدارة العامة للتوسع الافقى والمشروعات بغرب الدلتا وتأهيل ترعة الشبول بهندسة ري شرق المنزلة بمحافظة الدقهلية، مشيرة إلى أنه جاري أعمال إحلال وتجديد كوبرى أدهم ك 35 ألف و700 على ترعة الساحل العليا زمام الإدارة العامة لترعة الســلام ومشروعات الري بمحافظة المنصورة.

وأضافت الوزارة أنه جاري إنزال مواسير الفلاتر لبئر WD_16 طريق منفلوط تنيدة ضمن عملية حفر 6 آبار اختبارية انتاجية بالصحراء الغربية تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة " إدارة المياه الجوفية لشمال الوادي بمحافظة المنيا ".


الري: تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية
الري: تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية
الري: تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية
الري: تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية
الري: تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية
الري: تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية
الري: تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية
الري: تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية
الري: تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية
الري: تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية
الري: تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية
الري: تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية
الري: تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية
الري: تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية
الري: تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية
الري: تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية
الري: تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية
الري: تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية
الري: تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية
الري: تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية

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وزارة المائية والري تأهيل ترع

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