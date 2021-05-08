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وكالة الفضاء الروسية تحدد موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني

السبت 08/مايو/2021 - 01:34 م
صاروخ - أرشيفية
صاروخ - أرشيفية
وكالات
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أعلنت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روس كوسموس"، اليوم السبت، عن المكان والموعد المتوقعين لسقوط حطام الصاروخ الصيني الذي خرج عن السيطرة عقب إطلاقه.

 

ووفقًا للوكالة الفضائية الروسية، قد تصل المرحلة الثانية الخارجة عن السيطرة من الصاروخ Long March 5B (والتي يبلغ وزنها 18 طنا) غلاف الأرض بعد الساعة الـ02:30 من فجر يوم غد التاسع من مايو (11:30 من مساء اليوم الجمعة بتوقيت غرينيتش) في منطقة بحر تيمور جنوبي إندونيسيا.

 

وقالت الوكالة الفضائية الروسية، على قناتها الرسمية في تطبيق "تيليجرام"، إن جزءا من مرحلة الصاروخ سيحترق عند دخول الغلاف الجوي، لكن بعض مكوناته المقاومة للنيران قد تسقط على سطح الأرض.

 

وتواصل الوكالة الفضائية الروسية، متابعة مسار المرحلة الخارجية عن السيطرة، لافتة إلى أنها تفقد بشكل مستمر ارتفاعها المداري.

 

ولفتت الوكالة الروسية، إلى أن مؤشري أوج ارتفاع الصاروخ وحضيضه انخفضا خلال الساعات الـ24 الماضية من 267 و156 كيلومترا حتى 218 و146 كيلومترا على التوالي.

 

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