Advertisements

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الليجا

السبت 08/مايو/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
تقام اليوم السبت مواجهة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة والربع مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

تُنقل المواجهة بين الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق التونسي الكبير عصام الشوالي فيما ستكون متاحة على القنوات التالية :-

Setanta Sports 1 Eurasia HD
Sport+ HD Bulgaria
TV2 Sport 1 Norge
Spor Smart HD
beIN Sports HD 1 English
beIN Sports FR HD 1
Cosmote Sport 2 HD
Ziggo Sport Voetbal
Ziggo Sport Select HD
Match! TV
LaLiga TV Bar
Movistar LaLiga 1
Movistar LaLiga HD
Eleven Sports 1 HD portugal
Max Sport 4 HD
Spiler 2 TV
Turkmenistan Sport HD
beIN Sports Connect
Telekom Sport 1 HD Rom
LaLiga TV HD uk
C More Sport 1 HD fin

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

برشلونة الدورى الإسباني اتلتيكو مدريد

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تسجيل 65 حالة وفاة بكورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. سيرينو يغازل الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

فرصة أخيرة أمام نجم الأهلي قبل الطرد

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يمنح نجم الأهلي فرصة أخيرة

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

منذ حوالي 12 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

منذ ساعة و 13 دقيقة

شاهد.. عمرو أديب يوجه رسالة لأردوغان: "مصر هتدخل من بابها"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ حوالي 11 ساعة

انذار للموسيقين لحبس عمر كمال ومنعه من الغناء بعد حفله التجمع الخامس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 16 ساعة

بعد ساعات من وفاته.. طليقة جمال سلامة تتقدم ببلاغ رسمى ضد شقيق الراحل بتهمة الاستيلاء على الميراث

منذ حوالي 12 ساعة

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

رابط realmadrid مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر اليوم| مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر ONLINE KORA متعدد

موعد مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد اليوم الأحد 1/12/2019 في الدوري الإسباني.. مشاهدة مباراة برشلونة اليوم

16 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد إيبار

17 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

15 قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة في الدوري الاوروبي

15 قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد ريال مدريد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

02:59 ص

عاجل.. سيرينو يغازل الأهلي

12:31 م

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

10:30 م

فرصة أخيرة أمام نجم الأهلي قبل الطرد

01:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي