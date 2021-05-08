القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الليجا

تقام اليوم السبت مواجهة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة والربع مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





تُنقل المواجهة بين الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق التونسي الكبير عصام الشوالي فيما ستكون متاحة على القنوات التالية :-





Setanta Sports 1 Eurasia HD

Sport+ HD Bulgaria

TV2 Sport 1 Norge

Spor Smart HD

beIN Sports HD 1 English

beIN Sports FR HD 1

Cosmote Sport 2 HD

Ziggo Sport Voetbal

Ziggo Sport Select HD

Match! TV

LaLiga TV Bar

Movistar LaLiga 1

Movistar LaLiga HD

Eleven Sports 1 HD portugal

Max Sport 4 HD

Spiler 2 TV

Turkmenistan Sport HD

beIN Sports Connect

Telekom Sport 1 HD Rom

LaLiga TV HD uk

C More Sport 1 HD fin



