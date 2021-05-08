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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الليجا
السبت 08/مايو/2021 - 01:30 م
محمد أيمن
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تقام اليوم السبت مواجهة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.
ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة والربع مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.
تُنقل المواجهة بين الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق التونسي الكبير عصام الشوالي فيما ستكون متاحة على القنوات التالية :-
Setanta Sports 1 Eurasia HD
Sport+ HD Bulgaria
TV2 Sport 1 Norge
Spor Smart HD
beIN Sports HD 1 English
beIN Sports FR HD 1
Cosmote Sport 2 HD
Ziggo Sport Voetbal
Ziggo Sport Select HD
Match! TV
LaLiga TV Bar
Movistar LaLiga 1
Movistar LaLiga HD
Eleven Sports 1 HD portugal
Max Sport 4 HD
Spiler 2 TV
Turkmenistan Sport HD
beIN Sports Connect
Telekom Sport 1 HD Rom
LaLiga TV HD uk
C More Sport 1 HD fin
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