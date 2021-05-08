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أستاذ أوبئة يكشف بشرى عن انتقال كورونا خلال فصل الصيف (فيديو)

السبت 08/مايو/2021 - 01:40 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، مدى تأثر فيروس كورونا بالحرارة، موضحا أن فصل الصيف لا يوجد له تأثير مباشر على فيروس كورونا.

وأشار "عنان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، إلى أن عدوى كورونا إما تنتقل بطريق مباشر كخروج رذاذ من المصاب إلى شخص سليم، أو طريق غير مباشر كوجود الفيروس على سطح وقيام شخص آخر بلمس هذا السطح.

ونوه الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، بأن الطريقة غير المباشرة في انتقال العدوى تقل جدا خلال فصل الصيف، حيث أن مدة بقاء الفيروس على الأسطح تقل بسبب الحرارة.

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