أستاذ أوبئة يكشف بشرى عن انتقال كورونا خلال فصل الصيف (فيديو)

كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، مدى تأثر فيروس كورونا بالحرارة، موضحا أن فصل الصيف لا يوجد له تأثير مباشر على فيروس كورونا.





وأشار "عنان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، إلى أن عدوى كورونا إما تنتقل بطريق مباشر كخروج رذاذ من المصاب إلى شخص سليم، أو طريق غير مباشر كوجود الفيروس على سطح وقيام شخص آخر بلمس هذا السطح.



