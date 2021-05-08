عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز





شهدت الساعات القليلة الماضية وجود بعض الأنباء التي أشارت إلى حصول الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على خدمات نجم القلعة الحمراء فريق نادي الاهلي.





ونفى عمرو جمال مهاجم الأهلي المعار حاليًا إلى طلائع الجيش الانباء التي ترددت حول توقيعه لبيراميدز منأجل الإنتقال إليه بداية من الموسم القادم.





وقال عمرو جمال في تصريحات صحفية إنه يرتبط مع الأهلي بعقد ولا يحق له التوقيع لأي فريق سوى بعد موافقة القلعة الحمراء.





يُذكر أن عمرو جمال شارك مع طلائع الجيش في ثمانية عشر مباراة في بطولة الدوري أحرز خلالها سبعة اهداف وصنع ثلاثة آخرين.