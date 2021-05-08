Advertisements

ليلى حسين : تلقيت تهديدات من الجمهور بسبب دوري في "ملوك الجدعنة" والعمل مع حسام علي شرف ليّ (خاص)

السبت 08/مايو/2021 - 01:50 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
Advertisements

تشارك الفنانة ليلى حسين في السباق الرمضاني 2021 من خلال مسلسلي القاهره كابول " ، "ملوك الجدعنه "

وقالت ليلى حسين في تصريح خاص لـ" الفجر الفني " أنها تحمست للمشاركة في هذا الدور ؛ لانه تحدي كبير بالنسبة لها ، وسيترك أثرًا لدى الجمهور ، فشخصية عواطف هي شخصية معقدة حاقدة علي الآخرين و علي شقيقتها ، وتتلون كثيرًا حيث تظهر أحيانا بصورة الفتاة المطلقة المظلومة ، وأحيانًا بشخصيتها الحقيقية الحاقدة ، ولا أحد يستطيع التحديد عم إذا كانت تحب أختها أم لا

وأشارت :" أن الشخصية تتطلبت منها التحضير الدقيق ، ودراسة جوانبها وعلاقتها بالآخرين ، لكي تستطيع إتقانها وظهورها بشكل يليق بالجمهور مشيرة :" أن المخرج احمد خالد موسي هو من رشحها لهذا الدور .



وأعربت عن سعادتها الكبيرة بكواليس التصوير قائلة:" من ألطف الكواليس اللي اشتغلتها ، الناس كانت حابة بعضها ، كله مذاكر دوره ، اتبسطت جدًا بالعمل ده .

وأشارت إلي أنها :" تلقيت تهديدات عديدة من قبل الجمهور بسبب كرههم لهذا الدور ، وأنها لم تتوقع النجاح الكبير الذي حققته الشخصية ، لافتة إلي أن المخرج أحمد خالد موسي هو مخرج متميز ومتعاون مع جميع الممثلين ، ويبحث دائما عن الحلول ،ولا يجد صعوبة في اي شيء

وتحدثت عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل القاهره كابول مُعربة عن سعادتها بالعمل مع المخرج حسام على للمرة الثانية ، وأن العمل معه يعد شرفًا بالنسبة لها مضيفة أن :" مسلسل القاهرة كابول مسلسل ثقيل وبه ممثلين كبار، وسعيدة بالعمل معهم

وأوضحت ليلى أنها تتمني العمل مع نيللي كريم ، هند صبري ، ومن المخرجين : كاملة ابو ذكري ، تامر محسن

أخبار تهمك

عاجل.. تسجيل 65 حالة وفاة بكورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

بعد ساعات من وفاته.. طليقة جمال سلامة تتقدم ببلاغ رسمى ضد شقيق الراحل بتهمة الاستيلاء على الميراث

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ ساعة و 10 دقيقة

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. السجن المؤبد لـ5 متهمين بـ"خلية الطلبة"

منذ ساعتين

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. سيرينو يغازل الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

فرصة أخيرة أمام نجم الأهلي قبل الطرد

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 18 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الليجا

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يمنح نجم الأهلي فرصة أخيرة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

منذ ساعتين و 11 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

06:01 م

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

02:59 ص

عاجل.. السجن المؤبد لـ5 متهمين بـ"خلية الطلبة"

12:43 م

عاجل.. سيرينو يغازل الأهلي

12:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي