ليلى حسين : تلقيت تهديدات من الجمهور بسبب دوري في "ملوك الجدعنة" والعمل مع حسام علي شرف ليّ (خاص)



تشارك الفنانة ليلى حسين في السباق الرمضاني 2021 من خلال مسلسلي القاهره كابول " ، "ملوك الجدعنه "



وقالت ليلى حسين في تصريح خاص لـ" الفجر الفني " أنها تحمست للمشاركة في هذا الدور ؛ لانه تحدي كبير بالنسبة لها ، وسيترك أثرًا لدى الجمهور ، فشخصية عواطف هي شخصية معقدة حاقدة علي الآخرين و علي شقيقتها ، وتتلون كثيرًا حيث تظهر أحيانا بصورة الفتاة المطلقة المظلومة ، وأحيانًا بشخصيتها الحقيقية الحاقدة ، ولا أحد يستطيع التحديد عم إذا كانت تحب أختها أم لا



وأشارت :" أن الشخصية تتطلبت منها التحضير الدقيق ، ودراسة جوانبها وعلاقتها بالآخرين ، لكي تستطيع إتقانها وظهورها بشكل يليق بالجمهور مشيرة :" أن المخرج احمد خالد موسي هو من رشحها لهذا الدور .







وأعربت عن سعادتها الكبيرة بكواليس التصوير قائلة:" من ألطف الكواليس اللي اشتغلتها ، الناس كانت حابة بعضها ، كله مذاكر دوره ، اتبسطت جدًا بالعمل ده .



وأشارت إلي أنها :" تلقيت تهديدات عديدة من قبل الجمهور بسبب كرههم لهذا الدور ، وأنها لم تتوقع النجاح الكبير الذي حققته الشخصية ، لافتة إلي أن المخرج أحمد خالد موسي هو مخرج متميز ومتعاون مع جميع الممثلين ، ويبحث دائما عن الحلول ،ولا يجد صعوبة في اي شيء



وتحدثت عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل القاهره كابول مُعربة عن سعادتها بالعمل مع المخرج حسام على للمرة الثانية ، وأن العمل معه يعد شرفًا بالنسبة لها مضيفة أن :" مسلسل القاهرة كابول مسلسل ثقيل وبه ممثلين كبار، وسعيدة بالعمل معهم



وأوضحت ليلى أنها تتمني العمل مع نيللي كريم ، هند صبري ، ومن المخرجين : كاملة ابو ذكري ، تامر محسن