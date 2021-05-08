أستاذ أوبئة يكشف موعد ذروة موجة كورونا الثالثة المتوقعة في مصر (فيديو)

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن مصر مقبلة على مرحلة ذروة إصابات فيروس كورونا للموجة الثالثة، متوقعا أن تصل مصر للذروة في أعداد الإصابات الأسبوع المقبل لتنكسر الموجة خلال شهر يوليو، ويكون هناك هدوء نسبي في الإصابات.





وأشار "عنان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، إلى أن مناعة الجسم خلال فصل الصيف أفضل بكثير من المناعة خلال فصل الشتاء، كما أن الأماكن يتم تهويتها بشكل جيد، لافتا إلى أن التكييف ليس له تأثير مباشر على نقل العدوى.



