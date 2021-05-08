أستاذ أوبئة: أقل من 1% من المصابين بكورونا أطفال (فيديو)

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن مصر لم تقر منح الأطفال لقاح كورونا، منوها بأن أمريكا قد تبدأ تطعيم الأطفال أقل من 12 سنة الأسبوع المقبل.





وأشار "عنان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، إلى أن نسبة إصابة الأطفال بفيروس كورونا أقل من 1% من إجمال المصابين، مشددا على أهمية الحفاظ على الأطفال وخاصة وأنهم يمكن أن يحملوا الفيروس ويكونوا سبب في نقل العدوى لغيرهم.





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عقب الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة كورونا بوزارة الصحة، على منح منظمة الصحة العالمية لقاح "سينوفارم" ترخيص ​الاستخدام الطارىء، مشيرا إلى أن اللقاحات المتداولة على مستوى العالم تحصل على الاستخدام الطارىء، وهذا لا يقلل من فاعلية اللقاحات.





وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، إلى أن الحصول على اللقاح لا يمنع الإصابة من العدوى، ولكن إذا حدثت الإصابة لا يصاب الشخص بمضاعفات خطيرة.



