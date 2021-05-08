3.27 مليون وفاة و156.9 مليون إصابة بكورونا حول العالم

أفادت جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم السبت، بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم بلغ 156.9 مليون حالة، وعدد الوفيات 3.27 مليون.

ويقدر أحدث معدل تطعيم في العالم بنحو 18.4 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يومياً، وعلى مدار متوسط 7 أيام.

وكانت الولايات المتحدة، تصدرت دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وبولندا وكولومبيا والمكسيك وإيران.