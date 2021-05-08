Advertisements
تعرف على تفاصيل الحلقة الـ 26 من مسلسل "المداح" لـ حمادة هلال
السبت 08/مايو/2021 - 02:05 م
نور طلعت
Advertisements
شهدت الحلقة الـ 26 من مسلسل المداح لحماده هلال، أحداث متصاعدة حيث قالت رحاب، والتي تجسد شخصيتها الممثلة نسرين طافش ، لحماده هلال، أنه شقيقتها حيث كان والدها الحاج غالب"جمال عبد الناصر" على علاقة بوالده حماده هلال، مما جعل الأخير غاضبًا ولم يصدق كل هذه الأقاويل.
كما شهدت الحلقة محاولة سهيلة الانتحار وذلك بعد اعتراف شقيقها زين “محمد عز” بأن صابر يرفض الزواج منها وهو الامر الذى دفعها الى الانتحار.
ويعرض مسلسل المداح يوميًا على شبكة قنوات النهار في تمام الساعة التاسعة مساءً، وفي الساعة العاشرة مساءً على قناة النهار دراما.
جدير بالذكر أن المسلسل من بطولة الفنان حمادة هلال ونسرين طافش وأحمد بدير وخالد سرحان ودنيا عبدالعزيز وهادي خفاجة وحنان سليمان ومحمد عز ومحسن منصور وعبير فاروق ومحمد الصاوي وتامر شلتوت وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.
Advertisements