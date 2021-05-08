مهرجان أسوان يتعاون مع جيمناي أفريقيا لتطوير التكنولوجيا في صناعة السينما





وقع مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بروتوكول تعاون مع شركة جيميناي أفريقيا لريادة الأعمال، تصبح جيمناي بمقتضاه شريكاً إستراتيجيا للمهرجان في التعاون على تنمية وتطوير التكنولوجيا في صناعة السينما عبر الأجيال الجديدة من الشباب المهتم بالسينما، وكذلك المتعلق بالتكنولوجيا بمفهومها الرقمي ولغتها ومقوماتها الأساسية، والأكثر تماساً مع التطورات المتلاحقة والسريعة في رقمنة وسائط الصناعة والإنتاج السينمائي والمرئي بشكل عام.



وقع البروتوكول من جانب مهرجان أسوان السفيرة مرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان، ومن جانب شركة جيمناي المهندس عدلي توما الرئيس التنفيذي للشركة، وجاءت أولى نتائج وخطوات هذا الاتفاق عملياً بأن اطلق الشركاء منصة إليكترونية لتلقي طلبات الشباب المهتم بالتدريب والعمل على تطوير تكنولوجيا صناعة السينما من خلال ريادة الأعمال.



وحققت المنصة منذ إطلاقها في 21 أبريل الماضي، إقبالا واضحا من قطاع عريض من الشباب المهتمين خلال عدة أيام، تم بلورتهم في 229 طلب مستوفي الشروط وقواعد الإشتراك في منحة ريادة الاعمال التدريبية التفاعلية المذكورة، والتي ستبدأ ببرنامج تدريبي مكثف على مقدمات السينما وعناصرها وفنونها، يتم جزء منه عبر التقنيات الحديثة للتواصل (الإنترنت)، ويستكمل بورشة عملية إحترافية أثناء المهرجان بمدينة أسوان تقسم المتقدمين لمجموعات من الشباب أصحاب الخبرات والأفكار والخلفيات المختلفة، لتكوين فرق عمل لمشروعات أفكار في هذا السياق بلقاء يجمع أصحاب الأفكار المميزة من هؤلاء الشباب، بعدد من صناع التكنولوجيا، وتدمج ما بين صناعة الأفلام وريادة الأعمال المرتبطة بالتكنولوجيا، بهدف تطوير صناعة الترفيه في مصر والبلاد العربية لضخ التكنولوجيا لصناعة السينما في مصر والمنطقة عبر مشروعات تدعمها هذه المنصة.