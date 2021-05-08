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5 يونيو.. نظر دعوى عدم دستورية اختصاص النقض بنظر طعون نقابة المهن التعليمية

السبت 08/مايو/2021 - 02:14 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم،تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 79 لسنة 1969 فيما نصت عليه من اختصاص محكمة النقض بنظر الطعون على القرارات الصادرة برفض التظلمات من قرارات لجنة القيد بنقابة المهن التعليمية، لجلسة 5 يونيو.

وأقميت الدعوى التى حملت رقم 51 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية، فيما نصت عليه من اختصاص محكمة النقض بنظر الطعون على القرارات الصادرة برفض التظلمات من قرارات لجنة القيد بنقابة المهن التعليمية.
 
وتنص المادة 7 من القانون على أن "ينظر مجلس الإدارة فى التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة السابقة على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه.ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار".

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