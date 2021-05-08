14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في الدوري الانجليزي





تقام اليوم السبت مواجهة ليفربول ضد ساوثهامبتون والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد انفيلد لحساب مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.





تنطلق مواجهة ليفربول ضد ساوثهامبتون في تمام الساعة التاسعة والربع مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة والربع مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 تعليق الجزائري حفيظ دراجي بالإضافة إلى القنوات التالية :-





TV3+ Denmark

Canal + Sport 2 Polska

Sky Sports Main Event UK

TV2 Sport Premium 1 HD

TV2 Sport Premium 2 HD

Diema Sport 2 HD

SuperSport Maximo 1

Idman Azerbaycan

beIN Sports HD 1 English

Sky Sport 1 HD Germany

Canal + Décalé

Cosmote Sport 1 HD

Ziggo Sport Select HD



