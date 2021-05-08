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14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في الدوري الانجليزي
السبت 08/مايو/2021 - 02:02 م
محمد أيمن
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تقام اليوم السبت مواجهة ليفربول ضد ساوثهامبتون والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد انفيلد لحساب مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.
تنطلق مواجهة ليفربول ضد ساوثهامبتون في تمام الساعة التاسعة والربع مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة والربع مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.
ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 تعليق الجزائري حفيظ دراجي بالإضافة إلى القنوات التالية :-
TV3+ Denmark
Canal + Sport 2 Polska
Sky Sports Main Event UK
TV2 Sport Premium 1 HD
TV2 Sport Premium 2 HD
Diema Sport 2 HD
SuperSport Maximo 1
Idman Azerbaycan
beIN Sports HD 1 English
Sky Sport 1 HD Germany
Canal + Décalé
Cosmote Sport 1 HD
Ziggo Sport Select HD
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