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"التعليم" تحقق في واقعة تحصيل مبالغ مالية نظير استلام إجابات المواد غير المضافة للمجموع

السبت 08/مايو/2021 - 02:17 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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شكلت وزارة التربية والتعليم، لجنة للتحقيق للوقوف على الملابسات بشأن ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول قيام مدير مدرسة بهتيم الإعدادية بنات "ط.ص" التابعة لإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية بمحافظة القليوبية، بتحصيل مبالغ مالية نظير استلام إجابات المواد التي لا تضاف للمجموع للمرحلة الإعدادية، وتبين صحة الواقعة.

وقررت الوزارة إحالة الواقعة إلى الإدارة العامة للشئون القانونية، وسوف يتم الإعلان عن القرارات فور الانتهاء من التحقيقات.

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