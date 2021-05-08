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سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 8-5-2021

السبت 08/مايو/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
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استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 8-5-2021، أمام الجنيه المصرى، حيث ثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
4.24 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
4.25 جنيه للشراء.
4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
4.22 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

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