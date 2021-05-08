Advertisements

بدء وضع جسات حفر مبني السوق الحضاري بمشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر بالإسكندرية

السبت 08/مايو/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements




تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، أعمال بدء وضع جسات حفر مبني السوق الحضاري الجديد بمشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر، ومعدلات ونسبة الإنجاز بالمشروع والذي يبلغ تكلفته ٢٢٧ مليون جنية، ويتم بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في إطار رؤية المحافظة لتطوير الميادين والمخطط الاستراتيجي العاجل للقضاء على الأسواق العشوائية.

وقال المحافظ أنه سيتم الإعلان عن مسابقة لإختيار أفضل الأشكال أو الصور التي سيكون عليها النصب التذكاري في ميدان محطة مصر.

وأشار إلى أنه يتم متابعة جميع أعمال التطوير التي تتم بالميدان ومتابعة نسب الأعمال وسرعة الإنجاز بالمشروع، لافتًا إلى أن المشروع ينقسم إلي عدد من المشروعات الصغيرة ويتم العمل بهم بالتوازي، وأوضح أن نسبة الإنجاز في أعمال التطوير بالمشروع حتي الآن بلغت ٤٠ ٪ ونسير أفضل من المعدل الزمني المحدد.

وأكد محافظ الإسكندرية على أن وضع الباعة الجائلين الذين يحتلون جزء من ساحة محطة مصر هو وضع استثنائي لحين انشاء السوق الحضاري الجديد الذي تم البدء فى عمل جسات العواميد الخاصة به اليوم.

وأوضح الشريف أن هناك ساعة رقمية تظهر فيها العد التنازلي للانتهاء من المشروع، مؤكدًا أنه تم الاتفاق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للانتهاء من المشروع خلال عام.

وأوضح المحافظ أنه نهاية يناير الماضي تم إطلاق إشارة البدء لتنفيذ مشروع تطوير ميدان محطة مصر، وذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتنفيذ المشروع.

وأضاف أن المشروع يضم إنشاء سوق حضاري متكامل عبارة عن 182 باكية و60 محلا للقضاء على أزمة الباعة الجائلين ومراعاة لظروفهم الاجتماعية. وتطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، فضلا عن إنشاء مواقف للسيارات متطورة وحديثة "الأجرة" والأتوبيسات، وعمل حركة مرورية دائرية كاملة لحل أزمة المرور، وسوف تراعي المباني التراثية المطلة على الميدان.
بدء وضع جسات حفر مبني السوق الحضاري بمشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر بالإسكندرية
بدء وضع جسات حفر مبني السوق الحضاري بمشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر بالإسكندرية

أخبار تهمك

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

منذ حوالي 13 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الليجا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

وكالة الفضاء الروسية تحدد موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني

منذ أقل من ساعتين

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ حوالي 18 ساعة

فرصة أخيرة أمام نجم الأهلي قبل الطرد

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موسيماني يمنح نجم الأهلي فرصة أخيرة

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأهلي يستقر على الرحيل

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. السجن المؤبد لـ5 متهمين بـ"خلية الطلبة"

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. سيرينو يغازل الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

06:01 م

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

02:59 ص

عاجل.. السجن المؤبد لـ5 متهمين بـ"خلية الطلبة"

12:43 م

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي