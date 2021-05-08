Advertisements

صناديق الأسهم العالمية تستقطب 18.5 مليار دولار في أسبوع

السبت 08/مايو/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
Advertisements
أظهر تحليل بنك أوف أمريكا لإحصائيات تدفقات الصناديق الأسبوعية، أمس، أن المستثمرين اشتروا كثيرا من الأسهم العالمية في الأسبوع المنتهي الأربعاء الماضي، إذ أعلنت الشركات أرباحا ضخمة، وقللت بنوك مركزية كبرى من شأن المخاوف المرتبطة بالعودة إلى التحفيز النقدي.

وبحسب "رويترز"، استقطبت صناديق الأسهم 18.5 مليار دولار، وهو ما جاء مدفوعا في الأساس بالأسهم الأمريكية المرتبطة بالدورة الاقتصادية ذات العلاقة الوثيقة بأداء الاقتصاد.

وفي الوقت نفسه، قال البنك نقلا عن بيانات "إي. بي. إف. آر"، إن صناديق السندات اجتذبت 13.5 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الخامس من (مايو).

ورغم قول مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إنه سيواصل الإبقاء على برنامج التحفيز مفتوحا على الرغم من البيانات الاقتصادية القوية، قال بنك أوف أمريكا، إن من "الأخبار السيئة بدء التخفيض عالميا"، وذلك في إشارة إلى عزم بنوك مركزية كبرى خفض مشتريات السندات الضخمة التي بدأت في (مارس) 2020.

ويأتي ذلك بعد يوم من إبطاء بنك إنجلترا المركزي وتيرة برنامجه لشراء سندات بتريليون دولار، وبعد شهر من إعلان بنك كندا المركزي أنه قد يبدأ في رفع أسعار الفائدة بحلول أواخر 2022، وقلص حجم شرائه للسندات.
ومع ذلك، يتمسك أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي بميلهم للتيسير.

وقبل بيانات اقتصادية قوية منتظرة في الربعين الثاني والثالث من العام، قال بنك أوف أمريكا لعملائه، "كلما كان أداء الاقتصاد الكلي أقوى، كانت وتيرة التخفيض أسرع وأكبر".

يشار إلى أن الاستثمارات في صناديق أسواق المال العالمية قفزت إلى أعلى مستوى في عام، خلال الأسبوع المنتهي في 28 نيسان (أبريل) بفعل القلق من تزايد الإصابات بفيروس كورونا واحتمال أن يقلص مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" برنامجه الضخم للتيسير الكمي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صناديق الاسهم صناديق اسواق المال السندات الامريكة الاقتصاد العالمي

أخبار تهمك

عاجل.. السجن المؤبد لـ5 متهمين بـ"خلية الطلبة"

منذ ساعتين

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

منذ حوالي 13 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يمنح نجم الأهلي فرصة أخيرة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. سيرينو يغازل الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

فرصة أخيرة أمام نجم الأهلي قبل الطرد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تسجيل 65 حالة وفاة بكورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 17 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 18 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الليجا

منذ ساعة و 13 دقيقة

بعد ساعات من وفاته.. طليقة جمال سلامة تتقدم ببلاغ رسمى ضد شقيق الراحل بتهمة الاستيلاء على الميراث

منذ حوالي 13 ساعة

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

المستثمرون يضخون 9.6 مليار دولار في صناديق السندات العالمية

بنك أوف أمريكا: صناديق الأسهم الأمريكية تجذب 1.7 مليار دولار قبل شهادة باول

بنك أوف أمريكا : القيمة السوقية للأسهم العالمية قفزت 8 تريليونات دولار

بنك أوف أمريكا: صعود الأسواق العالمية لا يستند إلى عوامل منطقية

سندات الشركات تشهد تدفقات قياسية بفضل دعم المركزي الأمريكي

بنك أوف أمريكا يكشف توجهات المستثمرين في زمن الكورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

06:01 م

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

02:59 ص

عاجل.. السجن المؤبد لـ5 متهمين بـ"خلية الطلبة"

12:43 م

عاجل.. سيرينو يغازل الأهلي

12:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي