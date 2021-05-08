



كتب محمود حجازي منشورًا قال فيه :" فركش ولاد ناس، عمل مشرف، ومحترم وبجد مبسوط جدًا إني كنت جزء منه،مع كم المواهب الحقيقية والنجوم اللي فهمه معني وجودها وتأثيرها وفنها، وشكرًا الشركه المنتجه إبراهيم_حموده، مني قطب، و شكرًا لكل الأساتذة القائمين علي العمل وصناعه احسنتوا وربنا ديما يفرح قلبكوا".



أضاف:" المؤلف والمخرج هاني كمال انت مش فاهم أنا مبسوط بيك ازاي انك عرفت تحقق حلم من أحلامك اللي كنت بتقولهالي وكنت بشوف جواك إصرار وصبر رهيب وطاقه وفن بجد مختلف بيحترم اي حد بيتفرج عليه وانت فعلاً يا صديقي ابن ناس، ومن الناس اللي بتحترم تاريخها وفنها".



المسلسل من بطولة بيومي فؤاد، أحمد وفيق، وفاء صادق، رانيا فريد شوقي، احمد صيام، محمود حجازي، هاجر عفيفي، محمد عز، صفاء الطوخي تأليف واخراج هاني كمال

أعلن الفنان محمود حجازي عن انتهاء تصوير مسلسل " ولاد ناس" وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك".