Advertisements

انتهاء تصوير مسلسل "ولاد ناس"

السبت 08/مايو/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
Advertisements
انتهاء تصوير مسلسل ولاد ناس
أعلن الفنان محمود حجازي عن انتهاء تصوير مسلسل " ولاد ناس" وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك".

كتب محمود حجازي منشورًا قال فيه :" فركش ولاد ناس، عمل مشرف، ومحترم وبجد مبسوط جدًا إني كنت جزء منه،مع كم المواهب الحقيقية والنجوم اللي فهمه معني وجودها وتأثيرها وفنها، وشكرًا الشركه المنتجه إبراهيم_حموده، مني قطب، وشكرًا لكل الأساتذة القائمين علي العمل وصناعه احسنتوا وربنا ديما يفرح قلبكوا". 

أضاف:" المؤلف والمخرج هاني كمال انت مش فاهم أنا مبسوط بيك ازاي انك عرفت تحقق حلم من أحلامك اللي كنت بتقولهالي وكنت بشوف جواك إصرار وصبر رهيب وطاقه وفن بجد مختلف بيحترم اي حد بيتفرج عليه وانت فعلاً يا صديقي ابن ناس، ومن الناس اللي بتحترم تاريخها وفنها".


المسلسل من بطولة بيومي فؤاد، أحمد وفيق، وفاء صادق، رانيا فريد شوقي، احمد صيام، محمود حجازي، هاجر عفيفي، محمد عز، صفاء الطوخي تأليف واخراج هاني كمال

أخبار تهمك

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

بعد ساعات من وفاته.. طليقة جمال سلامة تتقدم ببلاغ رسمى ضد شقيق الراحل بتهمة الاستيلاء على الميراث

منذ حوالي 13 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. تسجيل 65 حالة وفاة بكورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يمنح نجم الأهلي فرصة أخيرة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. السجن المؤبد لـ5 متهمين بـ"خلية الطلبة"

منذ ساعتين

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 17 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 18 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الليجا

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. سيرينو يغازل الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ ساعة و 13 دقيقة

فرصة أخيرة أمام نجم الأهلي قبل الطرد

منذ أقل من ساعتين

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

06:01 م

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

02:59 ص

عاجل.. السجن المؤبد لـ5 متهمين بـ"خلية الطلبة"

12:43 م

عاجل.. سيرينو يغازل الأهلي

12:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي