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الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط الأمطار (فيديو)
السبت 08/مايو/2021 - 02:22 م
رقية جمال
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن البلاد متأثرة بكتلة هوائية شديدة الحرارة قادمة من جنوب الجزيرة العربية أحيانًا، وأحيانًا أخرى من الصحراء الغربية، والتي تسبب ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.
وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم السبت، أنه بالأمس شهدنا انكسارا في درجات الحرارة ووصلت درجات الحرارة على القاهرة لـ 39-40 درجة مئوية، واليوم اتجاهات الرياح الجنوبية الغربية القادمة من الصحراء الغربية، تسببت في مزيد من ارتفاع درجات الحرارة ووصول درجة الحرارة على القاهرة اليوم لـ 42 درجة.
ونوه مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، بأن الموجة الحارة تستمر اليوم وغدًا، على أن نشهد انكسار لهذه الموجة شديدة الحرارة يوم الاثنين المقبل وحتى نهاية الأسبوع لتصل درجة الحرارة العظمي على القاهرة والوجه البحري من 34-36 درجة، وعلى السواحل الشمالية 329-30 درجة، و36-37 درجة على شمال الصعيد، و40-41 على جنوب الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة جدًا اعتبارًا من الأحد وحتى الأربعاء المقبل على مناطق متفرقة من شمال البلاد والقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
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