الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط الأمطار (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن البلاد متأثرة بكتلة هوائية شديدة الحرارة قادمة من جنوب الجزيرة العربية أحيانًا، وأحيانًا أخرى من الصحراء الغربية، والتي تسبب ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.





وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم السبت، أنه بالأمس شهدنا انكسارا في درجات الحرارة ووصلت درجات الحرارة على القاهرة لـ 39-40 درجة مئوية، واليوم اتجاهات الرياح الجنوبية الغربية القادمة من الصحراء الغربية، تسببت في مزيد من ارتفاع درجات الحرارة ووصول درجة الحرارة على القاهرة اليوم لـ 42 درجة.



