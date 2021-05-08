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أسعار الحديد والنحاس يرتفعان لمستوى قياسي عالميا

السبت 08/مايو/2021 - 02:23 م
بوابة الفجر
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سجلت أسعار النحاس وخام الحديد أمس، مستويات قياسية مدفوعة بالطلب القوي خصوصا من قبل الصين، وبضعف الدولار، وفقا لـ"الفرنسية".

وبلغ سعر النحاس الساعة 08.45 بتوقيت جرينتش أمس 10260.50 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن وحطم بذلك الرقم القياسي السابق الذي سجل في (فبراير) 2011، بينما بلغ سعر خام الحديد 202.65 دولار في سابقة حسب المعطيات التي جمعها المؤشر المرجعي ستاندرد آند بورز بلاتس منذ 2008.

وقال محللون في مجموعة "دويتشه بنك"، "إنه ليس هناك أي مؤشر على تراجع أسعار المواد الأولية". ويسجل أكبر طلب على المعدن الأحمر من الصين التي تحتاج إلى نصف إنتاج الكوكب.

وبعد العطل الرسمية في البلاد بعد الأول من أيار (مايو) سجل الطلب انتعاشا كبيرا، ما دفع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة.

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