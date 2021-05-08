فحص الحمض النووي وتحليل pcr.. إجراءات الصحة مع الوافدين من الخارج



في ظل ظهور سلالات متحورة من فيروس كورونا في بعض الدول، اتخذت وزارة الصحة، عدة إجراءات وقائية مع جميع الوافدين من الخارج، كفحص الحمض النووي.



ويرصد "الفجر"، إجراءات وزارة الصحة مع الوافدين من الخارج للوقاية من تحورات كورونا.



فحص الحمض النووي

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن اتخاذ إجراءات احترازية إضافية لفيروس كورونا بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد، تتضمن إجراء فحص الحمض النووي السريع (ID NOW)، بالإضافة إلى فحصهم ظاهريًا وتوقيع الكشف الطبي عليهم.



‏وأوضحت زايد، أن فحص الحمض النووي السريع هو أحد التقنيات الحديثة التي تتميز بالسرعة والدقة في الكشف عن الإصابات في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة فقط.



تحليل pcr

وضمن الإجراءات الاحترازية، قررت وزارة الصحة، عدم السماح بالدخول للبلاد دون إجراء تحليل pcr للقادمين من الخارج بسبب فيروس كورونا.



وحال عدم وجود تحليل يجرى التحليل داخل المطار، ويبقى السائح في فندق لحين إبلاغه بالنتيجة خلال 12 ساعة.



إجراء كافة الفحوصات المعملية

ومن المقرر، استمرار إجراء كافة الفحوصات المعملية والإكلينيكية للوافدين إلى مصر من جميع دول العالم.



وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.