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نصائح من ذهب.. كيف تشتري كحك العيد؟

السبت 08/مايو/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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خلال الفترة الحالية، ينشغل المصريين بشراء كحك العيد بالتزامن مع إقتراب عيد الفطر المبارك وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل مسئولي البحوث الفلكية.

وأفادت الحسابات الفلكية لمعهد الفلك المصري بأنّ هلال شهر شوال يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة المحلي (1900 جرينتش)، يوم الثلاثاء 29 من رمضان 1442 الموافق 11 مايو وهو يوم الرؤية.

ووفقًا للحسابات الفلكية لمعهد الفلك برعاية الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، يكون يوم الأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان، وهو نفسه موعد وقفة عيد الفطر 2021، وتكون غرة شهر شوال فلكيًا يوم الخميس 13 مايو، أي أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز النصائح التي يمكن الاعتماد عليها من أجل شراء كحك العيد:

- شراء الكحك والبسكويت من مكان ذي ثقة، يحفظ هذه الأطعمة جيدا، مع تحديد الكمية التي ستشتريها قبل الذهاب للمحل لتقليص مدة خروجك، في ظل التعاون مع مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

- يجب تجنب الأماكن المزدحمة بجانب ارتداء الكمامة خلال عملية الشراء وذلك تفاديا لانتقال عدوى كورونا.

- الحرص على تجنب شراء الكحك من الباعة الجائلين، الذين يبيعون أصناف مجهولة المصدر، ويجب أن يحتوي غلاف الكحك على اسم المحل وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.


- يجب أن تكون المنتجات  خالية  من الروائح غير المقبولة أو روائح التزنخ، أما فى حالة تصنيع  الكحك أو البسكويت فى المنزل يجب شراء الدقيق من مصدر موثوق فيه.


- يجب أن يتم التأكد أن المنتج معبأ فى عبوات تكفل حمايته والحفاظ عليه من التلوث‏، وأن يتم شراء الكعك من اماكن معروفة ومعتمدة، ويتوافر فيها الشروط الصحية عند عرض الحلوى.

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الكلمات المفتاحية

موعد عيد الفطر 2021 المتمم لشهر رمضان

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