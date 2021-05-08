"السلع التموينية" تطرح مناقصة لتوريد 4000 طن زيت خام





تعلن الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة محدودة رقم ١ لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد ادنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا ، ١٠٠٠ طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من ١٦ يوليو إلى ٥ اغسطس ٢٠٢١.





وتقام جلسة فض المظاريف يوم الثلاثاء الموافق ١١ مايو ٢٠٢١ الساعه ١٢ ظهرا.





يشار إلى أن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.



