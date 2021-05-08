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"السلع التموينية" تطرح مناقصة لتوريد 4000 طن زيت خام

السبت 08/مايو/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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تعلن الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة محدودة رقم ١ لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد ادنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا ، ١٠٠٠ طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من ١٦ يوليو إلى ٥ اغسطس ٢٠٢١.

وتقام جلسة فض المظاريف يوم الثلاثاء الموافق  ١١ مايو ٢٠٢١ الساعه ١٢ ظهرا.

 يشار إلى أن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

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