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تامر بشير: "الطاووس" بداية انطلاقتي الفنية..والتمثيل مع جمال سليمان متعة

السبت 08/مايو/2021 - 02:27 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعرب الفنان تامر بشير عن سعادته بردود الأفعال التي تلاقها عن تجربته التمثيلية الأولي في مسلسل "الطاووس"، مشيرا الي ان الذي ساعده في ذلك وجود نجم بحجم وقيمة الفنان جمال سليمان الذي كان متعاوناً معه للغاية في كواليس التصوير ، والتمثيل معه كان ممتعاً للغاية، ووجود مخرج بموهبة رؤوف عبد العزيز الذي أخرج كامل طاقتي في المشاهد التي تم تصويرها، مشيرًا إلي أنه كان يتملك عدة عروض للتمثيل من قبل ولكن سيناريو الطاووس كان جاذباً له نظرا لطبيعة الشخصية التي قدمها خلال احداث العمل.

واكد "بشير" أن هناك عدة مشاهد صعبة قدمها في العمل، وإنه يعتبر "الطاووس" بداية انطلاقته الفنية في عالم التمثيل، بجانب عمله كمذيع، وانه تلاقي عدة عروض خلال الفترة المقبلة في اعمال درامية اخري سيتم تصويرها قريباً، ولكنه سيقوم بالاختيار المناسب له عقب اجازة عيد الفطر .

يشار إلي أن مسلسل الطاووس، بطولة سهر الصايغ، وجمال سليمان، وسميحة أيوب، وأحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، ومها نصار، تامر بشير، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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