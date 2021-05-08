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تعرف علي تفاصيل حلقة اليوم من برنامج " العرافة "

السبت 08/مايو/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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تعرف علي تفاصيل حلقة اليوم من برنامج العرافة
يعرض برنامج العرافة التي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة علي قناة المحور في الساعه 7:30 مساء اليوم، الجزء الثاني من لقاء الفنانة مي عمر والتي كشفت فيه عن كواليس حياتها الشخصية. 

وخلال البرنامج ستواجه مي عمر أهم فقرة في البرنامج والتي تتعلق بالعرافة التي تكشف كثير من الأسرار والأزمات في حياة مي عمر وعليها أن ترد عليها.

وأثناء حلقة الجزء الأول من لقاء برنامج العرافة، تحدثت مي عمر عن نجاحها ومهارتها منذ صغرها وأمنيتها في طفولتها أنَّها تكون مثل زويل لانها تعشق النجاح، كما كشفت عن تمنيها للتمثيل منذ الصغر


تشارك مي عمر في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل " نسل الاغراب" تأليف واخراج محمد سامي بطولة النجمين أمير كراره، احمد السقا، ادوارد، محمد دياب، سلوي عثمان، ريم سامي

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