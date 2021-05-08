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اعتقال 3 دواعش في محافظة كركوك العراقية

السبت 08/مايو/2021 - 02:32 م
قوات عراقية
قوات عراقية
وكالات
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اعتقلت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم السبت، ثلاثة أشقاء ينتمون لتنظيم داعش بمحافظة كركوك (250 كم شمالي بغداد).

 

وفي بيان لخلية الإعلام، قالت فيه إن "قوات من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أشقاء إرهابيين في محافظة كركوك".


وأضافت خلية الإعلام العراقية، أن المعتقلين الثلاثة يعملون في ديوان العسكر بقاطع داقوق، وإدارة أمور عوائل عصابات داعش من نقل المواد الغذائية إلى العصابات الإرهابية في مناطق متفرقة.

 

واوضحت أن عملية القبض تمت خلال عملية استباقية في منطقة وادي الشاي بمحافظة كركوك.

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محافظة كركوك العراق اعتقال 3 دواعش

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