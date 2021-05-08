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توقعات بسقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ72 القادمة
السبت 08/مايو/2021 - 02:34 م
مصطفى الملاح
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أشارت نتائج تشغيل النموذج الرياضي بالتنبؤ بالطقس والأمطار، اليوم السبت، إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تتراوح بين "7 - 30 مم" على الهضبة الإثيوبية، وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تتراوح بين "7 - 25 مم"، على منطقة المستنقعات، وسقوط أمطار متوسطة الى غزيرة تتراوح بين "7 - 20 مم"، على منطقة البحيرات الاستوائية.
وأشارت النتائج، عن يوم الأحد، إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تتراوح بين "7 - 20 مم" على الهضبة الإثيوبية، وسقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين "5 - 20 مم" على منطقة المستنقعات، وسقوط أمطار متوسطة الى غزيرة تتراوح بين "7 - 20 مم" على منطقة البحيرات الاستوائية.
وقالت النتائج، عن يوم الإثنين، إنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تتراوح بين "7 - 25 مم"، على الهضبة الإثيوبية، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين "3 - 15 مم" على منطقة المستنقعات، وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تتراوح بين "7 - 25 مم" على منطقة البحيرات الاستوائية.
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