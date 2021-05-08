توقعات بسقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ72 القادمة

أشارت نتائج تشغيل النموذج الرياضي بالتنبؤ بالطقس والأمطار، اليوم السبت، إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تتراوح بين "7 - 30 مم" على الهضبة الإثيوبية، وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تتراوح بين "7 - 25 مم"، على منطقة المستنقعات، وسقوط أمطار متوسطة الى غزيرة تتراوح بين "7 - 20 مم"، على منطقة البحيرات الاستوائية.





وأشارت النتائج، عن يوم الأحد، إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تتراوح بين "7 - 20 مم" على الهضبة الإثيوبية، وسقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين "5 - 20 مم" على منطقة المستنقعات، وسقوط أمطار متوسطة الى غزيرة تتراوح بين "7 - 20 مم" على منطقة البحيرات الاستوائية .



