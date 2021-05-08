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احمد وفيق يشيد بأداء نور خالد النبوي بعد ظهوره أمس في " الاختيار 2

السبت 08/مايو/2021 - 02:37 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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احمد وفيق يشيد بأداء نور خالد النبوي بعد ظهوره أمس في الاختيار 2
أحدث الفنان الشاب نور خالد النبوي جدلاً كبيرًا حول تجسيده شخصية الشهيد أحمد شوشة، أحد شهداء أبطال حادث الواحات البحرية خلال أحداث مسلسل الاختيار2 الحلقة 25، حيث أنه جسد خلاله شخصية الشهيد أحمد شوشه. 

ووجه الفنان أحمد وفيق، رسالة شكر للفنان خالد النبوي ونجله نور الذي جسد دور احمد شوشه في مسلسل الاختيار 2، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا:" " يعني هو ممثل جامد وسكتنا له، يقوم يخلف لنا برضه ممثل جامد ؟!! نور خالد النبوي "



وختم كلامه قائلا:"خالد ماكانش حابب إنه يمثل، نور بعد سنوات دراسة في فرنسا غير دراسته ودرس فن في أمريكا، واستغل فترة الدراسة عن بُعد ووجوده في مصر وظهر لنا في رمضان السنه دي"


المسلسل بطولة احمد مكي، كريم عبد العزيز، اسماء ابو اليزيد، إنجي المقدم تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي
احمد وفيق يشيد بأداء نور خالد النبوي بعد ظهوره أمس في " الاختيار 2
احمد وفيق يشيد بأداء نور خالد النبوي بعد ظهوره أمس في " الاختيار 2

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