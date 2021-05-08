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نجم الأهلي يستقر على الرحيل

السبت 08/مايو/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يترقب واحد من نجوم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الأهلي فترة الإنتقالات الصيفية القادمة وذلك من أجل تحديد مصيره بين البقاء داخل صفوف القلعة الحمراء أو الرحيل.

ويسعى فري قنادي الجونة إلى إستعادة خدمات الدولي الكونجولي والتر بواليا في الموسم القادم على سبيل الإعارة وذلك بعد المشاكل التي عانى منها بخصوص المشاركة في المباريات.

وعلم " الفجر الرياضي " أن بواليا توصل خلال الفترة الماضية مع حسام الزناتي المدير الرياضي لفريق نادي الجونة من اجل إبلاغبة برغبته في العودة بسبب صعوبة المشاركة أساسيًا مع الأهلي.

وأبدى مسؤولو الجونة موافقة مبدئية على إستعادة خدمات اللاعب لكن القرار الأخير يبقى بيد النادي الأهلي.

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