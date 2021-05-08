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"الصيادلة" ترفض الإعلان التكميلي الصادر بشأن التكليف

السبت 08/مايو/2021 - 02:47 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر خطابا لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشان الإعلان الصادر عن حركة تنسيقية تكميلية للصيادلة دفعتي ٢٠١٨ و٢٠١٩.

وأوضحت نقابة الصيادلة في خطابها أن الإعلان التكميلي للتكليف أثار الكثير من الغضب والرفض لدى صيادلة الدفعتين، لغموض الإعلان وعدم تضمنه مطالب الصيادلة الأساسية والإعلان بشكل واضح وصريح عن تكليف كامل الدفعتين ممن سجلوا بياناتهم بموقع التكليف بالوزارة دون تمييز أو تفرقة.

وأكدت نقابة الصيادلة على دعمها الكامل لمطالب الصيادلة المشروعة وتمسكها بحقهم في تكليف كامل الدفعتين، ورفض الإعلان التكميلي الصادر من قطاع التدريب والبحوث بالوزارة لغموض الإعلان وصياغته بطريقة مبهمة مما اثار العديد من التساؤلات حوله.

وطالبت نقابة الصيادلة في ختام خطابها وزارة الصحة بضرورة الاستجابة لمطالب الصيادلة بتكليف كامل الدفعتين حرصا على مستقبلهم، والاستفادة من الطاقة البشرية بالقطاع الطبي لتقديم خدمة أفضل للمرضى خاصة فى ظل جائحة كورونا التي تهدد العالم بأكمله.

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