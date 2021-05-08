تراجع معدل البطالة في سويسرا إلى 3.1 % في أبريل

أعلنت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا تراجع معدل البطالة في البلاد في (أبريل) الماضي، وفقا لـ"الألمانية".





وبأخذ التغيرات الموسمية في الحسبان، تراجع معدل البطالة في سويسرا من 3.3 في المائة في (مارس) إلى 3.1 في المائة في (أبريل)، فيما كان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تصل نسبة البطالة الشهر الماضي إلى 3.3 في المائة.





وعلى أساس غير معدل، تراجعت البطالة إلى 3.3 في المائة الشهر الماضي مقابل 3.4 في المائة في آذار (مارس)، واتفقت هذه النسبة مع توقعات خبراء الاقتصاد. وانخفض عدد العاطلين المسجلين إلى 151 ألفا و279 في (أبريل) مقابل 157 ألفا و968 في (مارس). وانخفضت نسبة البطالة بين الشباب في الفئة العمرية ما بين 15 و24 عاما إلى 2.4 في المائة، في (أبريل) مقابل 3 في المائة، في الشهر السابق.





وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس، أنه تم حتى الآن في سويسرا إعطاء 2.8 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد. وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في سويسرا وصل إلى 669 ألفا و67 حالة، والوفيات إلى عشرة آلاف و695 حالة.

وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام وعشرة أسابيع. يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي إذا ما كان من جرعة واحدة أم جرعتين.





وكانت قد أظهرت بيانات سابقة لإدارة الجمارك الاتحادية ارتفاع الصادرات السويسرية خلال الربع الأول بنسبة 4.9 في المائة، خلال الربع الأول، بعد ارتفاعها بنسبة 13 في المائة خلال الربع الرابع.





ونمت الواردات بنسبة 1.9 في المائة خلال الربع الأول، بعد انخفاضها بنسبة 1.1 في المائة خلال الربع السابق، وفقا لـ"الألمانية".





وارتفع الفائض التجاري إلى 11.28 مليار فرنك سويسري "12.32 مليار دولار" خلال الربع الأول، بعدما ارتفع بـ9.405 مليار فرنك خلال الربع الرابع. وبلغ الفائض التجاري خلال الربع الأول من العام الماضي 8.422 مليار فرنك سويسري.





كما ارتفعت الصادرات بنسبة 4.5 في المائة، خلال (مارس) الماضي على أساس شهري، عقب أن تراجعت بنسبة 1.2 في المائة خلال (فبراير) الماضي. وسجلت الواردات نموا بنسبة 3.5 في المائة، خلال (مارس) الماضي على أساس شهري، بعد ارتفاعها بنسبة 0.3 في المائة في (فبراير) الماضي.



